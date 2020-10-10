Анжелика Агурбаш: Белорусы идут потоками по проспектам, смывая всю эту нечисть 2 10.10.2020, 11:07

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Фото: «Радыё Свабода»

Сейчас самое главное – сплотиться и остановить этот режим.

Белорусская певица, заслуженная артистка Беларуси Анжелика Агурбаш уже второй месяц приезжает на митинги солидарности к посольству Беларуси в Москве. Недавно она, как и более чем 1200 музыкантов, художников, актеров, преподавателей, режиссеров, писателей и других творческих деятелей, подписала открытое письмо с требованием провести повторные президентские выборы, а также прекратить репрессии в отношении работников культуры, восстановить на рабочем месте всех уволенных за свою гражданскую позицию, освободить и реабилитировать политзаключенных, прекратить противоправную деятельность силовиков.

В интервью белорусской службе Радио Свобода Анжелика Агурбаш рассказала, за кого голосовала на президентских выборах, что бы хотела сказать Александру Лукашенко лично и чего желает участникам мирных протестов.

Анжелика Агурбаш в начале своей карьеры была известна как Лика Ялинская. В 1988 году выиграла первый в Беларуси конкурс красоты "Минская красавица". В 2002 году Анжелика вышла замуж за российского предпринимателя Николая Агурбаша, с тех пор живет в Москве.

— Я голосовала за Тихановскую, это значит, что я голосовала против Лукашенко, против его режима.

То, что сейчас на самом высоком уровне приветствуют и общаются со Светланой Тихановской как с представителем белорусского народа, который сейчас, естественно, не слышит Лукашенко, – это прекрасно, потому что Лукашенко не оставил выбора. Он не общается, он не выходит на связь с руководителями государств, с президентами. Он самоизолировался, он изолировал Беларусь, он изолировал белорусский народ, он его поработил, он его присвоил. Он почему-то решил, что Беларусь и белорусский народ – его собственность.

Посмотрите, что сейчас происходит во всех городах Беларуси: и в больших, и в маленьких. Люди выходят на мирные марши протеста. В первую очередь они сейчас выходят на мирные марши протеста против агрессии, против террора, против насилия, против репрессий. Люди хотят всего лишь достойно существовать и жить в своей стране, достойно и уверенно себя чувствовать, чувствовать себя защищенными.

Лукашенко сегодня губит свой народ. Он по-настоящему его губит. Причем губит лучших его представителей.

Сейчас нам не время говорить о том, кто у нас будет в будущем президентом, какое отношение к той или иной ситуации. Сейчас главное – нам всем соединиться, собраться, сплотиться и остановить этот террор, эту агрессию, это насилие.

Мы же, белорусы, терпеливые люди. Это как же нас надо довести, чтобы мы вот так воспряли, чтобы мы встали на борьбу со злом! Но, самое главное, сейчас воспрял дух народа, и сейчас я вижу тех одухотворенных, красивых, интеллигентных, европеизированных белорусов, которые идут потоками этих рек по проспектам, они смывают все плохое, всю эту нечисть, которая, к сожалению, налипла.

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