«Лучший способ показать нашу решительность - забастовки на предприятиях»2
- 10.10.2020, 10:13
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Студенты записали обращение к бастующим рабочим и шахтерам.
Студенты Беларуси записали обращение к бастующим рабочим и шахтерам, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».
«Нет ни одного более эффективного способа показать нашу решительность, чем забастовки на предприятиях», - говорится в обращении.
Напомним, что вчера студенты большинства белорусских вузов провели акции солидарности с бастующими рабочими.