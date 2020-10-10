«Лучший способ показать нашу решительность - забастовки на предприятиях» 2 10.10.2020, 10:13

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Фото: ТАСС

Студенты записали обращение к бастующим рабочим и шахтерам.

Студенты Беларуси записали обращение к бастующим рабочим и шахтерам, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».

«Нет ни одного более эффективного способа показать нашу решительность, чем забастовки на предприятиях», - говорится в обращении.

Напомним, что вчера студенты большинства белорусских вузов провели акции солидарности с бастующими рабочими.

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