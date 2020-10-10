Минская Слепянка вышла на протестный марш
- 10.10.2020, 10:30
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Уже второй месяц жители микрорайона показывают свою солидарность с народом Беларуси.
Сегодня — 63-й день белорусской революции. По всей стране уже более 2-х месяцев продолжаются акции с требованием отставки узурпатора Лукашенко.
Вчера вечером минская Слепянка вышла на протестный марш Уже второй месяц жители столичного микрорайона не устают показывать свою солидарность со всем народом Беларуси, пишет телеграм-канал UsyLukashenko.