Кибер-партизаны взломали «таракана»17
- 10.10.2020, 13:15
- 17,558
Бред Саши 3%.
Вчера на совещании с силовиками Лукашенко опять понесло.
Узурпатор рассказал, как МВД помешало переодетым альфовцам поджечь штаб Светланы Тихановской.
Белорусы в соцсетях высмеяли бред «таракана»:
Мария Колесникова порвала паспорт на границе, когда узнала, что Тихановской дали 15 тысяч долларов, а ей предлагали в гривнах— Санёк (@alexsopot) October 9, 2020
это следующий спич Лукашенко
это так смешно 🤣— Víctor Z. (@ZastenQ) October 9, 2020
"и Тихановская мне сказала: - У вас такие красивые усы, А.Г., вы просто крепкий орешек" 😅
Вам не кажется, что Киберпартизаны уже взломали самого лукашенко и вещают из него разную дичь?— Петрашко Виталий (@Declinedepth) October 9, 2020
Лукашенко сказал, что дал Тихановской $15.000 перед её отъездом в Литву. Оставшиеся $885.000, найденные у её мужа, просто не влезли в дамскую сумочку.— Миша Ильин (@m_for_mixacb) October 9, 2020
Еще месяц и окажется, что Тихановскую он сам лично проводил болотами через границу, подсаживал через забор, прикрывал автоматом, нашел три схрона сигарет, вспоминая свою молодость в пограничных войсках.— Gypsynkov (@gypsynkov) October 9, 2020
А я же правильно понимаю, что Лукашенко признался в финансировании оппозиции за счет госпредприятий?— Ivan Radziankou (@Veterrr) October 9, 2020
При пособничестве Караева.
Есть большая вероятность, что $15,000 Лукашенко отдал пранкеру Вовану.— Миша Ильин (@m_for_mixacb) October 9, 2020
Лукашэнка: ды я сам галасаваў за Ціханоўскую.— Алесь Сьнег (@A_snieg) October 9, 2020
Есть ощущение, что дед просто к воскресенью накидывает новые идеи вашим плакатам.— Gypsynkov (@gypsynkov) October 9, 2020
Путин спасает Навального, а Лукашенко - Тихановскую. У них там одна методичка на двоих?— oltab ❌ (@oltab) October 9, 2020
А вапшчэ, я жду историю, что на самом деле Тихановская отдала ему голоса, поэтому 80%. Только торопилась и забыла объявить. Но он же врать не будет, она ж ему родная, левой грудью ж вскормил.— Рекрутелка в IT (@recruitelka) October 9, 2020