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Кибер-партизаны взломали «таракана»

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  • 10.10.2020, 13:15
  • 17,558
Кибер-партизаны взломали «таракана»
Фото: ТАСС

Бред Саши 3%.

Вчера на совещании с силовиками Лукашенко опять понесло.

Узурпатор рассказал, как МВД помешало переодетым альфовцам поджечь штаб Светланы Тихановской.

Белорусы в соцсетях высмеяли бред «таракана»:

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