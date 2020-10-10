«Нас не зарисовать!»: жители площади Перемен продолжают борьбу 10.10.2020, 11:00

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Фото: kp.by

Легендарный минский двор сплотился вокруг мурала с «диджеями Перемен».

Степана Латыпова 15 сентября задержали в минском дворе, который сейчас известен под названием «площадь Перемен». В тот день мужчина в очередной раз защищал от неизвестных в масках мурал «диджеи Перемен», сообщает «Белсат».

Слова, которые Степан Латыпов непрестанно повторял перед своим задержанием, теперь написаны на стене: «Как только вы назоветесь, мы сразу выполним требования работника милиции. На данный момент вы неизвестные лица, мы не противостоим закону…»

Анастасия – жительница «площади Перемен», она видела, как арестовывали Степана.

«Тут они его скрутили, сломали, прижали ногой. Двое держали, один представитель РОВД. Я у него и поинтересовалась: «А почему вы не хотите представиться?» На что он мне посоветовал уйти, потому что сейчас подъедут дополнительные силы», – рассказала Анастасия.

Официально в милиции сообщили, что Степан подозревается в организации массовых беспорядков. Соседка сняла, как неизвестные пришли к квартире задержанного, они также отказывались говорить, кто они и откуда. Елена Шабанович рассказала, что дверь в квартиру Степана Латыпова ломали около 30 минут, а потом еще час проходил обыск.

«Я потом выглянула, говорю: «Вы не могли бы уйти от двери? Я теперь буду вести ребенка». Они мне предложили самим сходить за моим ребенком. Я ответила, что это некстати, потому что ребенок и так боится и милиции, и омоновцев…», – говорит женщина.

При обыске присутствовал и Степан Латыпов. Возле подъезда его встречали соседи. Жительница «площади Перемен» Анастасия Ритвинская говорит, что в тот день их сосед выглядел очень уставшим и подавленным.

«Степана фактически волокли. Мне кажется, что он хромал на одну ногу очень сильно. На лице у него была маска, не врачебная, а в которой он ездит на мотоцикле. Почему он ее надел, трудно говорить. Возможно, они ему ее и надели..»., – рассказывает Анастасия.

Чтобы поддержать своего соседа, жители «площади Перемен» записали видеообращение.

«Хотим сказать, что нас не зарисовать, не стереть, не разорвать. И мы уверены, что скоро наша «площадь Перемен» превратится в страну перемен! Свободу Степану Латыпову!»

Правозащитники признали Степана Латыпова политзаключенным. Представитель Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло рассказал, что это означает:

«За него будут бороться и политики, и общественность нашей страны и за ее пределами. Он будет в списках на столах переговоров по любым вопросам».

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