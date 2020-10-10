«Минск чувствует вашу поддержку каждый раз!»
- 10.10.2020, 12:28
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Жители столичного района Пушкари сняли ролик со словами благодарности белорусам из регионов.
Жители столичного района Пушкари, сняли небольшой ролик в поддержку городов Беларуси, сообщает телеграм-канал «Баста!».
- Иногда вам может казаться, что вас не видно и вы не важны. Но это не так! Минск чувствует вашу поддержку каждый раз! А теперь хочет поддержать каждого, кто живет в небольшом городе и не остается сейчас безразличным к судьбе Беларуси!
Мы гордимся вами! Мы благодарим за вашу смелость и активность! Мы вместе! И мы победим!