Названы преимущества американской вакцины от COVID-19 перед российской 10.10.2020, 13:27

Использовать американский препарат планируют с начала 2021 года.

Американская компания Johnson & Johnson запустила массовые испытания вакцины против коронавируса. Она отличается простотой в использовании и неприхотливостью в хранении, безопасность и иммуногенность подтверждены на начальных стадиях исследований, сообщает fontanka.ru.

О запуске третьей, ключевой, фазы испытаний препарата Johnson & Johnson объявила 23 сентября.

«В исследованиях примут участие 60 тысяч добровольцев на трех континентах», - уточняет разработчик.

Вакцина-кандидат JNJ-78436735 использует технологическую платформу компании AdVac, которая также использовалась для разработки и производства одобренной Европейской комиссией компании Janssen вакцины против Эболы. Технологическая платформа Janssen AdVac была использована для вакцинации более 100 тысяч человек.

Вакцина от COVID-19 не требует особых температурных условий хранения, в отличие от российской разработки Sputnik V. Американский препарат можно хранить при 2-8 градусах Цельсия выше нуля, а российский - при минус 18. Вакцина от Johnson & Johnson вводится однократно, отечественная - в два приема.

Использовать американский препарат планируют с начала 2021 года, если испытания в 3-й фазе подтвердят ее безопасность. Johnson & Johnson намерена создавать по миллиарду доз в год.

Российская вакцина завершит 3-ю фазу в мае 2021 года. Одновременно с испытаниями власти решили прививать медиков и учителей.

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