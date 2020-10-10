Армения и Азербайджан сразу после начала перемирия заявили об обстрелах 6 10.10.2020, 14:07

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Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.

В полдень 10 октября в Нагорном Карабахе вступило в силу соглашение о прекращении огня, о котором ночью договорились представители МИД Армении, Азербайджана и России, принимавшие участие в многочасовых переговорах в Москве.

При этом в субботу обе стороны конфликта вновь сообщили о боях в Карабахе и применении большого количества беспилотников и артиллерии, сообщает currenttime.tv.

МИД Армении заявил, что, "проигнорировав прекращение огня", азербайджанские подразделения в 12:05 якобы предприняли атаку на местность под названием Карахамбейли, сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

В Минобороны Азербайджана назвали сообщения армянской стороны "ложью и очередной провокацией противника". В свою очередь, ведомство обвинило Армению утром 10 октября в обстрелах сел в Геранбойском, Тертерском, Агджабединском и Физулинском районах.

Министерство обороны Армении также опровергло сообщение об обстреле в Тертерском и Агдамском районах.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также была объявлена частичная мобилизация.

Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании "Нагорно-Карабахской Республики". За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек, более сотни тысяч стали беженцами и вынужденными переселенцами.

"Нагорно-Карабахская республика" официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией, которая настаивает, что "НКР" должна быть независимой. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.

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