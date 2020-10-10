Вильнюс и Киев вышли на Глобальный женский марш солидарности с Беларусью 3 10.10.2020, 14:16

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Женщины соседних стран солидарны в белорусками.

В Украине и Литве начался Глобальный женский марш солидарности с Беларусью.

В Киеве люди собрались на «Женский демарш против политических репрессий», который является частью Глобального женского марша.

Фото опубликовал телеграм-канал vybory_smotri.

На Женский марш в Вильнюсе пришла экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, сообщает nexta_tv.

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