Президент Азербайджана подтвердил присутствие турецких истребителей в стране 10.10.2020, 15:48

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Ильхам Алиев назвал Стамбул союзником Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые подтвердил, что на территории его страны расположены турецкие истребители F-16, но, по его словам, в боях они не участвуют.

Об этом он сказал в интервью CNN, пишет «Новое время».

Отвечая на вопрос о снимках, на которых по крайней мере на одной из баз видно турецкие истребители, Алиев отметил, что истребители F-16 прибыли в Азербайджан для участия в военных учениях.

«Турция - наш союзник, и проведение здесь военных учений, в том числе с участием Военно-воздушных сил, - обычное явление», - сказал президент Азербайджана.

Алиев утверждает, что из-за пандемии страны в этом году провели только два военные учения, тогда как в прошлом году - десять. По его словам, истребители F-16 расположены на земле, они "не осуществляют полеты и ни в каком виде не участвуют в боях".

«Я говорю об этом однозначно и даже хочу сообщить вам об одной армянской фейк-новости. В первые дни противостояния они сказали, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25. Это — фейк-новость. Те, кто обвинял нас в этом, сейчас должны извиниться, потому что все знают, что это - фейк-новость. Истребители F-16 расположены здесь, но, как вы правильно заметили, - на земле», - подчеркнул Алиев.

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