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80-летняя минчанка: Хочу поддержать участников воскресных Маршей

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  • 10.10.2020, 16:31
  • 1,298
80-летняя минчанка: Хочу поддержать участников воскресных Маршей

Раиса Кузьминична сегодня вышла в центр Минска с цветами.

80-летняя Раиса Кузьминична рассказала «Радыё Свабода», почему сегодня вышла в центр Минска с цветами:

- Я хочу поддержать участников воскресных Маршей. Люди выступают за мирные перемены, проведение повторных выборов, потому что те были нелегитимными и против насилия.

Нас поддержали практически все страны, кроме соседа — России. Если бы они не вмешивались, мы бы уже давно победили. Жыве Беларусь!

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