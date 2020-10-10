80-летняя минчанка: Хочу поддержать участников воскресных Маршей

80-летняя минчанка: Хочу поддержать участников воскресных Маршей1
- 10.10.2020, 16:31
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Раиса Кузьминична сегодня вышла в центр Минска с цветами.
80-летняя Раиса Кузьминична рассказала «Радыё Свабода», почему сегодня вышла в центр Минска с цветами:
- Я хочу поддержать участников воскресных Маршей. Люди выступают за мирные перемены, проведение повторных выборов, потому что те были нелегитимными и против насилия.
Нас поддержали практически все страны, кроме соседа — России. Если бы они не вмешивались, мы бы уже давно победили. Жыве Беларусь!