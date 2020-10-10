Ученые: Коронавирус не распространяется через дверные ручки или выключатели света 1 10.10.2020, 16:43

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Специалисты из Калифорнийского университета поделились результатами своего исследования.

Исследование показало, что коронавирус не распространяется через такие поверхности, как дверные ручки или выключатели света. Таковы выводы ученых из Калифорнийского университета.

Любой вирус, оставленный на поверхности, обычно недостаточно силен, чтобы заразить человека. Коронавирус не исключение, так что смысла в ношении перчаток в московском метро становится еще меньше. Достаточно чаще мыть руки, не трогать лицо и соблюдать социальную дистанцию. Не требуется даже частой обработки поверхностей антибактериальными растворами, как выяснили исследователи. Свои результаты они изложили американскому научному сайту Nautilus, пишет healthinfo.ua.

Здесь говорится, что поверхностное заражение возможно только в одном случае - если человек дотрагивается до вирусных частиц на каких-либо поверхностях, а затем начинает тереть этими руками глаза. При таком сценарии риск есть, но его легко свести до минимума. Если же прикасаться руками к любым поверхностям, а затем руки просто мыть с мылом или обрабатывать антибактериальным гелем, риск заражения минимальный. Опасения по поводу контактного распространения вируса опровергнуты.

На них основаны рекомендации носить в общественном транспорте не только маски, но и перчатки. Однако человек в перчатках дотрагивается до лица так же интенсивно, как и без них, это чисто рефлекторное действие. И перчатки из любого материала его не нарушат, если только мы сами не будем вести себя более осторожно и осознанно.

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