МОК может запретить лукашенковский флаг на Олимпиаде 10.10.2020, 17:00

О ситуации в белорусском спорте пишут главные СМИ планеты.

Задержание и 15-суточный арест Елены Левченко вызвали огромный резонанс: в Беларуси в поддержку баскетболистки выступили как спортсмены, так и обычные люди – количество различных акций солидарности просто зашкаливает, пишет «Трибуна».

Репрессии к Левченко получили большое внимание и на международном уровне. Информацией об ее аресте и своими комментариями поделилось уже несчетное количество баскетболистов и баскетболисток, а также некоторые международные федерации. Кроме того, получив письмо от объединения SOS_BY с информацией о дискриминации и притеснениях по отношению к Левченко и другим не молчащим спортсменам, усиливает собственное расследование Международный олимпийский комитет – по его итогам красно-зеленый флаг может быть запрещен на грядущих Играх в Токио.

Большое внимание ситуации уделяют и ведущие СМИ планеты. Материалы о задержании и аресте Левченко подготовили многие авторитетные издания по всему миру. Зафиксируем главные из них – ниже приведены скриншоты с сайтов ресурсов и основные детали статей, а в названиях медиа оставляем ссылки на сами посты.

The Washington Post (крупнейшая газета в США)

Изданию из столицы Штатов было легко сделать акцент для своих читателей – ведь за годы карьеры Левченко успела поиграть и за местный клуб WNBA «Вашингтон Мистикс». В материале, кроме информации о задержании Елены, также рассказано про события в Беларуси в целом, участие спортсменов в них (в частности про 700+ подписантов письма за честные выборы). Отдельный акцент сделан на заметных фигурах в мировом баскетболе, поддержавших Левченко – игроке «Бостона» Энесе Кантере, поигравшей за нашу сборную Линдсей Хардинг (сейчас она ассистент главного тренера «Сакраменто Кингс»), легенде WNBA Тише Пеничейро и других.

Есть в статье и довольно неожиданная деталь – газета приводит часть интервью мамы Елены Левченко «Трибуне» и даже оставляет на него ссылку для своей аудитории. Так что если вы его вдруг пропустили, то сейчас самое время наверстать.

CNN (одна из главных мировых служб новостей)

Как и положено новостному изданию, CNN кратко рассказало основную информацию о задержании Левченко и тех ее действиях, которые к этому привели. Также в материале уделено внимание тому, как арестованную баскетболистку и других репрессируемых белорусских атлетов поддержал главный спортивный профсоюз Европы EU Athletes (в нем более 25000 участников).

Кроме того, CNN обратилось за комментариями о ситуации в МВД нашей страны. Об ответе силовиков информации пока нет – думаем, вы не очень удивлены.

The Times (британская газета, одна из самых авторитетных в мире)

Английское издание избрало свой вариант рассказа об аресте Левченко: историю баскетболистки в материале рассказали через призму последнего на сегодня воскресного марша в Минске, который как раз и был посвящен требованию освободить всех политзаключенных – в том числе и Елену.

RFE / RL (международная некоммерческая радиовещательная организация)

Международная версия «Радио Свобода» сообщила о случившемся лаконично, но не забыв важных деталей: описаны и политические события последних месяцев в Беларуси в целом, и участие в них спортсменов и Левченко в частности. Также международную известность благодаря материалу получила судья Мария Запасник, вынесшая приговор баскетболистке – издание не преминуло упомянуть ее имя.

Mundo Deportivo (одно из главных медиа Испании)

Каталонское издание, как и их коллеги из CNN, в своем материале оттолкнулось от заявления организации EU Athletes, которая потребовала освобождения Левченко, уважения прав белорусских спортсменов на свободу слова и прекращения политических репрессий к ним. Также Mundo упомянуло о том, что Александр Лукашенко – еще и глава НОК Беларуси. Для нас вещь обыденная, а вот испанскую аудиторию, похоже, вводит в ступор.

Der Spiegel (самый известный ежедневный журнал Германии)

Немцы в своем рассказе использовали несколько ну очень емких характеристик: Левченко они назвали «народной баскетболисткой», а Лукашенко – «скандальным главой государства». Неплохие формулировки!

Deutshe Welle (крупнейший немецкий медиахолдинг)

Но самый мощный заголовок в этой подборке все-таки остается за DW: «Атлеты объединяются, чтобы противостоять «параноидальному диктатору» Лукашенко» – это сильно! К тому же немецкое издание написало о борьбе белорусских спортсменов против режима еще до задержания Левченко – информацию об ее аресте пришлось добавлять апдейтом уже после выхода материала.

А в нем Deutshe Welle пообщалось с самой Еленой, а также Александром Опейкиным – создателем гандбольного «Витязя», который был одним из инициаторов создания Свободного объединения спортсменов Беларуси. Причины протеста атлетов, мощнейшее давление на них, практически полное молчание суперзвезд вроде Домрачевой и Азаренко, использование Лукашенко спортивных успехов для укрепления своего имиджа и многое другое – просто мастрид для международной аудитории!

L’Equipe (главное спортивное СМИ во Франции)

Французская пресса точно не могла пройти мимо задержания Левченко, ведь ее поддержали важные для страны люди: президент федерации баскетбола Жан-Пьер Сютат и настоящая легенда этого вида спорта Сандрин Груда. «Моя подруга, белорусская баскетболистка Елена Левченко, приняла участие в недавних протестах, направленных на смещение главы государства, вступающего на шестой срок. Елена проявила большое мужество, чтобы отстаивать то, во что верит. Сегодня она оказалась в СИЗО на срок в 15 суток. #freeleuchanka», – процитировало чемпионку Европы и WNBA издание.

Corriere della Sera (ведущая газета Италии)

Рассказ авторитетного итальянского издания об аресте белорусской спортсменки в целом мало чем отличается от материалов их коллег из других стран, но за фразу «королева баскетбола Левченко» в заголовке им тоже сразу ставим лайк!

Al Jazeera (главное медиа арабского мира)

«Аль-Джазира» для своей аудитории подготовила материал о глобальных санкциях в отношении белорусского режима и их причинах. В числе прочего упомянуло издание об огромном количестве задержанных за время событий вокруг выборов – в этом блоке акцент был сделан как раз на Левченко.

Sports.ru (крупнейшее русскоязычное спортивное СМИ)

Завершает подборку один объемный пост – на этот раз на русском языке. В материале описана не только личная борьба Левченко за перемены и ее арест, но и весь протестный движ белорусских спортсменов, а также жесткое давление и прессинг со стороны властей ко всем, кто не молчит.

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Кажется, белспорт завел не самую лучшую привычку – попадать в поле зрения мировых СМИ только по сомнительным поводам. Ведь до ареста Левченко такое внимание к нему было обращено, лишь когда наша страна была едва ли не единственной, в которой несмотря на пандемию коронавируса продолжались спортивные соревнования.

Так себе тренд, правда?

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