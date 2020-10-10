«Ввоз в страну алкоголя временно запрещен» 7 10.10.2020, 17:10

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Случай на белорусско-литовской границе.

Читатель Onliner Сергей рассказал о случае на пункте пропуска «Каменный лог», что у границы с Литвой. Молодой человек возвращался из Вильнюса, с собой у него были бутылки алкоголя — литр крепкого и два слабого. Вроде как все по нормам ввоза. Однако алкоголь пришлось оставить на нейтральной территории.

Алкоголь был из Duty Free в легко узнаваемом пакете. По словам читателя, сперва сотрудница таможни пропустила его. За Сергеем был другой человек с литром виски — его остановили, а после этого обратились и к Сергею. Молодым людям принесли декларации. После заполнения им сказали, что «ввоз в страну алкоголя временно запрещен». Сергей говорит: таможенники не сразу определились, что делать дальше. В итоге оформили возврат алкоголя.

Белорусов довели до «будки» и сказали выбросить алкоголь в мусорные баки. Их молодые люди не нашли, и бутылки пришлось оставить в лесу на нейтральной полосе.

О проблемах с ввозом в Беларусь товаров из-за границы сообщают многие путешественники. Журналисты направили в Государственный таможенный комитет следующие вопросы:

С какого времени таможенный контроль для въезжающих в Беларусь усилен?

Каким образом сейчас проверяют приезжающих белорусов?

Какие товары запрещены для ввоза в Республику Беларусь на данный момент?

При каких условиях и на основании каких нормативно-правовых актов въезжающих разворачивают на границе?

Как гражданин, планирующий въезд в Республику Беларусь, может подготовиться к прохождению таможенного контроля? На какие документы опираться, чтобы пересечение границы не оставило негативных последствий?

Согласно историям читателей, которые обращаются в редакцию, в различных пунктах пропуска существуют разные условия провоза товаров: например, в одном можно беспрепятственно провозить продукты питания, в другом — нет. Как это можно объяснить?

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