«Баста!»: Лукашенко проиграл

«Баста!»: Лукашенко проиграл6
- 10.10.2020, 17:49
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Победа за нами!
Telegram-канал «Баста!» прокомментировал встречу Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ. Telegram-канал назвал данное событие поражением диктатора.
«Лукашенко проиграл. Он был вынужден пойти на переговоры с некоторыми политическими заключенными.
Сегодня он провёл в СИЗО КГБ более четырех часов, пытаясь создать видимость диалога, но не вышло! Первое, что мы должны сделать — освободить всех политических заключенных!
Завтра на марш должна выйти вся Беларусь! Победа за нами! Жыве Беларусь!» — пишет Telegram-канал.