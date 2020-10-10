«Баста!»: Лукашенко проиграл 6 10.10.2020, 17:49

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Фото: AP

Победа за нами!

Telegram-канал «Баста!» прокомментировал встречу Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ. Telegram-канал назвал данное событие поражением диктатора.

«Лукашенко проиграл. Он был вынужден пойти на переговоры с некоторыми политическими заключенными.

Сегодня он провёл в СИЗО КГБ более четырех часов, пытаясь создать видимость диалога, но не вышло! Первое, что мы должны сделать — освободить всех политических заключенных!

Завтра на марш должна выйти вся Беларусь! Победа за нами! Жыве Беларусь!» — пишет Telegram-канал.

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