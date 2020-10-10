закрыть
10 октября 2020, суббота, 18:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Баста!»: Лукашенко проиграл

6
  • 10.10.2020, 17:49
  • 5,864
«Баста!»: Лукашенко проиграл
Фото: AP

Победа за нами!

Telegram-канал «Баста!» прокомментировал встречу Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ. Telegram-канал назвал данное событие поражением диктатора.

«Лукашенко проиграл. Он был вынужден пойти на переговоры с некоторыми политическими заключенными.

Сегодня он провёл в СИЗО КГБ более четырех часов, пытаясь создать видимость диалога, но не вышло! Первое, что мы должны сделать — освободить всех политических заключенных!

Завтра на марш должна выйти вся Беларусь! Победа за нами! Жыве Беларусь!» — пишет Telegram-канал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Сергей Михалок обратился к президенту Светлане Тихановской
Сергей Михалок обратился к президенту Светлане Тихановской
Это последние судороги власти
Это последние судороги власти Александрa Герасименя
Мы все стоим в сцепке
Мы все стоим в сцепке Ирина Халип
Открытое письмо Полины Шарендо Светлане Тихановской
Открытое письмо Полины Шарендо Светлане Тихановской