Замглавы МИД Польши: Более 30 польских дипломатов покинули Беларусь 1 10.10.2020, 17:58

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Польша оставляет за собой право решительного ответа белорусским властям.

Более 30 польских дипломатов покинули Беларусь. Отъезд польских дипломатов связан с событиями, имевшими место неделю назад, передает «Польское радио».

Польша и Литва приняли решение о вызове послов из Минска на консультации, когда МИД Беларуси потребовал от посольств обеих стран сокращения количества дипломатических представителей в Беларуси, - объяснил замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

«Это недружественный жест со стороны белорусских властей. Польша оставляет за собой право решительного и адекватного ответа в соответствующей форме и в соответствующее время. Пострадавшим в этой ситуации является белорусское общество, поскольку большую часть дипломатического персонала, покинувшего в этот момент Беларусь, составляют консулы, ответственные за выдачу виз в Европу».

До сих пор почти 75% всех виз Шенгенской зоны выдавал Польша при помощи консульской службы на территории Беларуси. По словам Марцина Пшидача, по этому вопросу Польша находится в постоянном контакте с представителями ЕС.

Требования белорусских властей подверг резкой критике глава дипломатии ЕС Жозеф Боррель, назвав их «необоснованными и достойными сожаления». В свою очередь, Великобритания в знак солидарности с Польшей и Литвой вызвала на консультации своего посла в Беларуси.

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