В Минске Заводской район начал собираться в цепь солидарности
- 10.10.2020, 18:14
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Сегодня — 63-й день белорусской революции.
По всей стране уже более 2-х месяцев продолжаются акции с требованием отставки узурпатора Лукашенко.
В Минске Заводской район начал собираться в цепь солидарности. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста».
В воскресенье, 11 октября, в Минске и других городах Беларуси пройдет Марш Гордости. 14:00, Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.