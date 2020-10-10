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В Минске Заводской район начал собираться в цепь солидарности

  • 10.10.2020, 18:14
  • 1,295
В Минске Заводской район начал собираться в цепь солидарности

Сегодня — 63-й день белорусской революции.

По всей стране уже более 2-х месяцев продолжаются акции с требованием отставки узурпатора Лукашенко.

В Минске Заводской район начал собираться в цепь солидарности. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста».

В воскресенье, 11 октября, в Минске и других городах Беларуси пройдет Марш Гордости. 14:00, Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.

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