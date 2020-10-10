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Для режима дело пахнет дихлофосом

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  • 10.10.2020, 18:42
  • 10,691
Для режима дело пахнет дихлофосом
Фото: «Наша Ніва»

Ударим мощным кулаком Марша Гордости!

Читатель Telegram-канала «Баста!» прокомментировал встречу Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ.

«Кадры, опубликованные пресс-службой Лукашенко, наглядно показывают его готовность к капитуляции. Для режима дело пахнет керосином, а в нашем случае — дихлофосом.

«Таракан» бы так просто не прибежал в СИЗО КГБ на «поклон» к политзаключенным, если бы не опасность, нависшая над ним. Понятно, что он будет пытаться юлить, увертываться, по-иезуитски всех перехитрить. Что можем сделать мы? Ударить мощным кулаком Марша Гордости! Прихлопнем «таракана» и наши герои будут на свободе», — написал читатель Telegram-канала.

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