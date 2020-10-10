Жители минской Степянки приветствовали водителей большим национальным флагом 10.10.2020, 18:45

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Минск вышел на вечерние акции.

Сегодня — 63-й день белорусской революции. По всей стране уже более 2-х месяцев продолжаются акции с требованием отставки узурпатора Лукашенко.

- Вот такая суббота в минском микрорайоне Степянка! Местные жители собрались прямо на железнодорожном мосту с большим бело-красно-белым флагом и приветствовали водителей фразой «Жыве Беларусь», пишет телеграм-канал Charter97.org.

Напоминаем, что в воскресенье, 11 октября, в Минске и других городах Беларуси пройдет Марш Гордости.

14:00, Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.

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