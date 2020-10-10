Каждый белорус — Герой 10.10.2020, 19:04

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Фото: TASS

Вместе мы творим историю героического сопротивления.

Читатель телеграм-канала «Баста» поделился своими впечатлениями о белорусах:

- Героический поступок, а вернее поступки, мы, каждый из нас, совершаем каждый день. Поэтому мы все — герои.

Да, мы будем помнить всех по именам. Тех, кто погиб, кто сидел в тюрьмах. Их именами мы назовем проспекты, улицы, а может и целые микрорайоны. Школы, где учились эти люди будут носить их имена. Но героем будет народ, и имя ему - белорусы.

Теперь нас будут узнавать в любом уголке земного шара, и нам не придется рассказывать, а где эта сама Беларусь. Вместо это мы расскажем свою историю героического сопротивления и движения перемен.

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