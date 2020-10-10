Белорусы вышли на протест к Минскому автомобильному заводу
- 10.10.2020, 19:17
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Встретимся завтра на Марше!
Сегодня — 63-й день белорусской революции. По всей стране уже более 2-х месяцев продолжаются акции с требованием отставки узурпатора Лукашенко.
- Цепь солидарности собралась сегодня и на минском Автозаводе напротив ДК «МАЗ», - пишет телеграм-канал NEXTA.
Напоминаем, что в воскресенье, 11 октября, в Минске и других городах Беларуси пройдет Марш Гордости.
14:00, Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.