Белорусы вышли на протест к Минскому автомобильному заводу 10.10.2020, 19:17

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Встретимся завтра на Марше!

Сегодня — 63-й день белорусской революции. По всей стране уже более 2-х месяцев продолжаются акции с требованием отставки узурпатора Лукашенко.

- Цепь солидарности собралась сегодня и на минском Автозаводе напротив ДК «МАЗ», - пишет телеграм-канал NEXTA.

Напоминаем, что в воскресенье, 11 октября, в Минске и других городах Беларуси пройдет Марш Гордости.

14:00, Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.

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