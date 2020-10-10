«Давайте несколько дней не выходить на работу всей страной» 1 10.10.2020, 19:23

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Массовые забастовки всегда работали и помогали побеждать режимы.

Телеграм-канал «Беларусь бастует» получил письмо от читателя:

- Сейчас я хочу призвать белорусов к реально мирным действиям - забастовкам. Они всегда работали и помогали побеждать диктаторские режимы, но только, если были массовыми.

Давайте несколько или хотя бы один день не выходить на работу. Всей страной, буквально всей. Таким образом, мы реально ударим по экономике. А если на работу не пойдут все, угрожать будет просто некому. Верым! Можам! Пераможам!

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