В Кыргызстане назначили нового премьера 10.10.2020, 19:30

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Состав правительства не изменился.

Депутаты Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана утвердили в должности премьер-министра основателя партии «Мекенчил» Садира Жапарова, которого ранее освободили из колонии по требованию протестующих.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Депутаты в ходе голосования в субботу, 10 октября, поддержали кандидатуру Жапарова на пост премьера, состав и структуру правительства, которые, согласно его предложению, остались без изменений.

Выступая в парламенте, Жапаров заявил о необходимости соблюдения закона и необходимости проведения новых парламентских выборов.

«Сегодняшняя ситуация сложилась из-за партийной системы, мы не должны нарушать закон и необходимо решить вопрос проведения повторных выборов», — сказал Жапаров на заседании парламента.

Он также отметил, что необходимо провести конституционную реформу с участием всех политических сил страны.

«Народ требует преобразовать парламент, вернуть одномандатную систему. Но конституционные реформы мы будем решать вместе, со всеми сторонами», — сказал Жапаров.

Садир Жапаров был выдвинут на пост главы правительства на экстренном заседании в прошлый вторник, 6 октября. Перед этим протестующие выпустили его из колонии. Жапаров был единственным кандидатом на должность премьер-министра Кыргызстана.

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