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Последнее напоминание белорусской милиции

  • 10.10.2020, 20:05
  • 1,852
Последнее напоминание белорусской милиции

Время задуматься о своей судьбе и судьбе своих близких.

Последнее напоминание белорусской милиции. Этa фотография была сделана совсем недавно в Украине. В 2014 году бойцы львовского «Беркута» на коленях просили прощения у народа. Они получили шанс остаться людьми. Остальные сели или бежали из страны.

Как известно, сегодня узурпатор Лукашенко пошел на переговоры с частью политзаключенных. Разговор длился 4,5 часа. У людей в погонах сейчас последний шанс задуматься о своей судьбе и судьбе своих близких.

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