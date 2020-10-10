Последнее напоминание белорусской милиции
- 10.10.2020, 20:05
- 1,852
Время задуматься о своей судьбе и судьбе своих близких.
Последнее напоминание белорусской милиции. Этa фотография была сделана совсем недавно в Украине. В 2014 году бойцы львовского «Беркута» на коленях просили прощения у народа. Они получили шанс остаться людьми. Остальные сели или бежали из страны.
Как известно, сегодня узурпатор Лукашенко пошел на переговоры с частью политзаключенных. Разговор длился 4,5 часа. У людей в погонах сейчас последний шанс задуматься о своей судьбе и судьбе своих близких.