Завтра во время Марша гордости будет тепло

Завтра во время Марша гордости будет тепло2
- 10.10.2020, 20:16
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Прогноз синоптиков.
В Беларуси 11 октября ожидается облачная с прояснениями погода, пишет сайт pogoda.by.
Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью составит +6..+11°С, местами не ниже +12..+13°С; максимальная днем будет находится в пределах +10..+17°С, по юго-востоку воздух прогреется до +19°С.
Напоминим, что в воскресенье, 11 октября, в Минске и других городах Беларуси пройдет Марш Гордости.
14:00, Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.