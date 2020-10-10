«Наши требования остаются прежними: Лукашенко должен уйти»5
- 10.10.2020, 20:23
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Свободу всем политическим заключенным!
Еще одно мнение подписчика Telegram-канала «Баста!» о попытках Лукашенко разыграть сцену «переговоров» :
«Какие переговоры по поводу Конституции? Переговоры могут быть только одни: по поводу признания того, что он проиграл выборы и по поводу ухода. Он даже сегодня не признал, что он проиграл, он до сих пор говорит, что набрал 80%, «а это просто активные 10% не могут успокоится. Надо уходить с улиц и менять Конституцию». Одно, что он показал этим — он не в состоянии сам увести людей с улицы, а деньги заканчиваются, милиция уже на пределе. Он пытается шантажировать людей, но не выйдет!
Наши требования остаются прежними: Лукашенко должен уйти. Свободу всем политическим заключенным. Новые выборы», — пишет читатель.