«Наши требования остаются прежними: Лукашенко должен уйти» 5 10.10.2020, 20:23

4,992

Фото: ТАСС

Свободу всем политическим заключенным!

Еще одно мнение подписчика Telegram-канала «Баста!» о попытках Лукашенко разыграть сцену «переговоров» :

«Какие переговоры по поводу Конституции? Переговоры могут быть только одни: по поводу признания того, что он проиграл выборы и по поводу ухода. Он даже сегодня не признал, что он проиграл, он до сих пор говорит, что набрал 80%, «а это просто активные 10% не могут успокоится. Надо уходить с улиц и менять Конституцию». Одно, что он показал этим — он не в состоянии сам увести людей с улицы, а деньги заканчиваются, милиция уже на пределе. Он пытается шантажировать людей, но не выйдет!

Наши требования остаются прежними: Лукашенко должен уйти. Свободу всем политическим заключенным. Новые выборы», — пишет читатель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.