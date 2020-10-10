Требуй! 5 Андрей Санников

10.10.2020, 22:20

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Андрей Санников

Наступил решающий момент в белорусской истории.

У каждой революции бывает переломный момент.

В чехословацкой «бархатной революции» силовой разгон массовой демонстрации студентов 17 ноября 1989 года вызвал многотысячные (более 250 тысяч) акции протеста по всей стране, которые начались 20 ноября и закончились 29 декабря приведением к присяге президента Вацлава Гавела.

В Румынии кульминация революции была более скоротечной. Перепуганный Чаушеску 16 декабря 1989 года отдал приказ силой подавить протесты в Тимишоаре, а уже 25 декабря без суда и следствия расстреляли самого Чаушеску и его жену.

Везде в Центральной Европе, позднее на Балканах, люди очень точно чувствовали переломный момент и всем народом поднимались против угнетателей и тиранов, освобождали политзаключенных и добивались справедливости.

В прошлое воскресенье в городах Беларуси состоялся многотысячный Марш освобождения, с требованием свободы политзаключенным.

Сегодня Лукашенко пошел в СИЗО КГБ на поклон к тем, кого он еще вчера обвинял во всех смертных грехах: к политзаключенному Виктору Бабарико и его команде. Пошел, конечно же, не с добрыми намерениями, а пытаясь спасти свой преступный режим. Пошел не по своей воле, а под давлением беспрецедентных протестов народа, требующего отставки узурпатора.

Пошел, чтобы снова всех по-колхозному надуть и потом с три короба наврать.

Верить ему, конечно же, нельзя, но нельзя и упускать момент, который может и должен стать переломным.

Во всех революционных ситуациях власти пытаются применять силу, запугивать, обманывать, вербовать лидеров. Но, если момент наступил, никакие ухищрения уже не помогают.

Если завтра на Марш гордости выйдут миллионы белорусов, если выйдет весь народ Беларуси, до победы останется рукой подать.

Жыве Беларусь!

Андрей Санников, «Фейсбук»

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