«Выпускай!»: В Солигорске призвали освободить политзаключенных 1 10.10.2020, 20:33

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Видеофакт.

Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97», в Солигорске прошла акция в поддержку задержанных и осужденных. Участники акции призвали освободить солигорчан, задержанных 3 октября во время субботнего чаепития в парке «Четырех стихий».

Отметим, что завтра в 14:00 в Беларуси пройдет Марш Гордости. Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.

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