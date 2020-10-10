«Выпускай!»: В Солигорске призвали освободить политзаключенных

Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97», в Солигорске прошла акция в поддержку задержанных и осужденных. Участники акции призвали освободить солигорчан, задержанных 3 октября во время субботнего чаепития в парке «Четырех стихий».
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