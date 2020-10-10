закрыть
10 октября 2020, суббота, 22:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Обсуждаться с Лукашенко может только немедленное освобождение политзаключенных

6
  • Борис Вишневский
  • 10.10.2020, 21:37
  • 4,691
Обсуждаться с Лукашенко может только немедленное освобождение политзаключенных
Борис Вишневский

Без всяких предварительных условий.

Встреча Лукашенко в СИЗО с арестованными оппозиционерами заслуживает только одного сравнения: это встреча террориста с заложниками.

Никакие «конституционные процессы» на такой встрече обсуждаться не могут в принципе.

Обсуждаться может только немедленное освобождение всех политзаключенных в Беларуси.

Без всяких предварительных условий.

А потом — уход диктатора, наказание карателей и честные выборы.

Жыве Беларусь!

Борис Вишневский, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Требуй!
Требуй! Андрей Санников
Сергей Михалок обратился к президенту Светлане Тихановской
Сергей Михалок обратился к президенту Светлане Тихановской
Это последние судороги власти
Это последние судороги власти Александрa Герасименя
Мы все стоим в сцепке
Мы все стоим в сцепке Ирина Халип