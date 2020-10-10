Обсуждаться с Лукашенко может только немедленное освобождение политзаключенных

Обсуждаться с Лукашенко может только немедленное освобождение политзаключенных6
- Борис Вишневский
- 10.10.2020, 21:37
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Без всяких предварительных условий.
Встреча Лукашенко в СИЗО с арестованными оппозиционерами заслуживает только одного сравнения: это встреча террориста с заложниками.
Никакие «конституционные процессы» на такой встрече обсуждаться не могут в принципе.
Обсуждаться может только немедленное освобождение всех политзаключенных в Беларуси.
Без всяких предварительных условий.
А потом — уход диктатора, наказание карателей и честные выборы.
Жыве Беларусь!
Борис Вишневский, Telegram