Обсуждаться с Лукашенко может только немедленное освобождение политзаключенных 6 Борис Вишневский

10.10.2020, 21:37

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Борис Вишневский

Без всяких предварительных условий.

Встреча Лукашенко в СИЗО с арестованными оппозиционерами заслуживает только одного сравнения: это встреча террориста с заложниками.

Никакие «конституционные процессы» на такой встрече обсуждаться не могут в принципе.

Обсуждаться может только немедленное освобождение всех политзаключенных в Беларуси.

Без всяких предварительных условий.

А потом — уход диктатора, наказание карателей и честные выборы.

Жыве Беларусь!

Борис Вишневский, Telegram

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