Максим Кац: От массовости завтрашнего марша будет очень многое зависеть

Максим Кац: От массовости завтрашнего марша будет очень многое зависеть3
- 10.10.2020, 22:18
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Победа на горизонте.
Российский видеоблогер Максим Кац, который активно комментирует события в Беларуси, в девятиминутном ролике на Youtube анализирует главную новость сегодняшнего дня — как Лукашенко, который еще месяц назад отказывался «говорить с улицей», сегодня «заговорил с тюрьмой».
Ключевая мысль Каца перекочевывает из видео в видео — мирный, массовый, последовательный протест эффективен, а победа — на горизонте.