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Максим Кац: От массовости завтрашнего марша будет очень многое зависеть

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  • 10.10.2020, 22:18
  • 6,062
Максим Кац: От массовости завтрашнего марша будет очень многое зависеть
фото: the-village.me

Победа на горизонте.

Российский видеоблогер Максим Кац, который активно комментирует события в Беларуси, в девятиминутном ролике на Youtube анализирует главную новость сегодняшнего дня — как Лукашенко, который еще месяц назад отказывался «говорить с улицей», сегодня «заговорил с тюрьмой».

Ключевая мысль Каца перекочевывает из видео в видео — мирный, массовый, последовательный протест эффективен, а победа — на горизонте.

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