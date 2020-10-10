Максим Кац: От массовости завтрашнего марша будет очень многое зависеть 3 10.10.2020, 22:18

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фото: the-village.me

Победа на горизонте.

Российский видеоблогер Максим Кац, который активно комментирует события в Беларуси, в девятиминутном ролике на Youtube анализирует главную новость сегодняшнего дня — как Лукашенко, который еще месяц назад отказывался «говорить с улицей», сегодня «заговорил с тюрьмой».

Ключевая мысль Каца перекочевывает из видео в видео — мирный, массовый, последовательный протест эффективен, а победа — на горизонте.

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