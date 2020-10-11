Лукашенко в нокдауне и самое время нанести ему последний удар
- 11.10.2020, 8:16
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Сегодня есть возможность показать, что власть принадлежит народу.
Протесты Беларуси войдут в мировую историю как действительно мирные.
Мы любим свою страну и свой народ, оказываем друг другу поддержку и никогда не бросаем друг друга в тяжелой ситуации, пишет телеграм-канал «Реальная Беларусь».
Сейчас ряды силовиков порядком истощились, на защиту режима ставят молодых практикантов, курсантов, а так же силовиков под угрозой увольнения.
Вчера своим походом в СИЗО КГБ, Лукашенко показал, что мы склонили чашу весов в нашу сторону и пора с нами считаться. Власть боится, поэтому хочет показать, что она якобы «готова к диалогу» и переговорам с оппозицией и ее лидерами. При этом задерживают лидеров координационного совета и держат в заложниках мужа Светланы Тихановской.
Осеннее обострение окончательно подкосило узурпатора, недавно он рассказывал, как к нему на плечи падала законно избранный президент Беларуси и он, украв деньги у государственного предприятия, дал ей подъемных на 15 000 долларов. Вчера риторика поменяла вектор и он мчит в тюрьму, жмет руки незаконно задержанным.
Сегодня есть возможность показать, что власть остается за народом, а не за группой лиц по предварительному сговору!
Противник в нокдауне и самое время нанести последний удар, завершив бой нокаутом.
Сегодня в 14:00 в Беларуси пройдет Марш Гордости.
Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.
14:00, Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.