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Лукашенко в нокдауне и самое время нанести ему последний удар

  • 11.10.2020, 8:16
  • 1,494
Лукашенко в нокдауне и самое время нанести ему последний удар
Фото: tut.by

Сегодня есть возможность показать, что власть принадлежит народу.

Протесты Беларуси войдут в мировую историю как действительно мирные.

Мы любим свою страну и свой народ, оказываем друг другу поддержку и никогда не бросаем друг друга в тяжелой ситуации, пишет телеграм-канал «Реальная Беларусь».

Сейчас ряды силовиков порядком истощились, на защиту режима ставят молодых практикантов, курсантов, а так же силовиков под угрозой увольнения.

Вчера своим походом в СИЗО КГБ, Лукашенко показал, что мы склонили чашу весов в нашу сторону и пора с нами считаться. Власть боится, поэтому хочет показать, что она якобы «готова к диалогу» и переговорам с оппозицией и ее лидерами. При этом задерживают лидеров координационного совета и держат в заложниках мужа Светланы Тихановской.

Осеннее обострение окончательно подкосило узурпатора, недавно он рассказывал, как к нему на плечи падала законно избранный президент Беларуси и он, украв деньги у государственного предприятия, дал ей подъемных на 15 000 долларов. Вчера риторика поменяла вектор и он мчит в тюрьму, жмет руки незаконно задержанным.

Сегодня есть возможность показать, что власть остается за народом, а не за группой лиц по предварительному сговору!

Противник в нокдауне и самое время нанести последний удар, завершив бой нокаутом.

Сегодня в 14:00 в Беларуси пройдет Марш Гордости.

Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.

14:00, Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.

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