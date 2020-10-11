Сегодня — Марш Гордости 1 11.10.2020, 8:36

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14:00, Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.

Сегодня в Беларуси пройдет Марш Гордости.

Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов обратились к белорусам и призвали их выйти на улицы своих городов:

— Уже сегодня смелые белорусы выходят на Марш Гордости. Мы должны показать, что неумолимы в нашем стремлении к свободе, развитию, и переменам. Мы снова порадуемся обилию светлых и смелых людей вокруг. Отметим наш собственный праздник: два месяца новой Беларуси. Которую мы строим своими руками, с честью и достоинством. И мы не свернем назад.

14:00, Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.

От количества людей на Марше во многом будет зависеть, как будут развиваться дальнейшие события в Беларуси.

Выходят все!

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