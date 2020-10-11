Революционный Полоцк готов к воскресному Маршу
- 11.10.2020, 8:45
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Полочане передали привет всем свободным белорусам.
Сегодня — один из решающих дней белорусской революции.
Революционный Полоцк этой ночью не спал и показал, что готов к воскресному Маршу. Полочане передали привет всем свободным белорусам, сообщает телеграм-канал «Хартия-97».
Напомним, что сегодня в 14:00 в Беларуси пройдет Марш Гордости.
Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.
От количества людей на Марше во многом будет зависеть, как будут развиваться дальнейшие события в Беларуси.
14:00, Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.