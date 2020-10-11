Мы побеждаем, стратегия истощения режима работает

Мы побеждаем, стратегия истощения режима работает2
- 11.10.2020, 9:16
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В ближайшее время есть реальная возможность освободить политзаключенных.
Сегодня в 14:00 в Беларуси пройдет Марш Гордости.
Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.
От количества людей на Марше во многом будет зависеть, как будут развиваться дальнейшие события в Беларуси.
Телеграм-канал Resistance написал о важности Марша в связи с ослаблением позиций Лукашенко:
— Мы побеждаем, стратегия истощения работает. Режим никогда бы не пошел на «переговоры» по своей воле (имеется в виду вчерашний визит Лукашенко в СИЗО КГБ - ред.).
В ближайшее время есть реальная возможность освободить политзаключенных. Это зависит от наших усилий.
Выводы: наращиваем сопротивление по всем фронтам; усиливаем уличное давление; сохраняем единство и позитивный настрой.
Наши ближайшие цели: демонтаж диктатуры, свободные выборы на всех уровнях, люстрация преступников!
Жыве Беларусь!