Мы побеждаем, стратегия истощения режима работает 2 11.10.2020, 9:16

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Фото: «Радыё Свабода»

В ближайшее время есть реальная возможность освободить политзаключенных.

Сегодня в 14:00 в Беларуси пройдет Марш Гордости.

Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.

От количества людей на Марше во многом будет зависеть, как будут развиваться дальнейшие события в Беларуси.

Телеграм-канал Resistance написал о важности Марша в связи с ослаблением позиций Лукашенко:

— Мы побеждаем, стратегия истощения работает. Режим никогда бы не пошел на «переговоры» по своей воле (имеется в виду вчерашний визит Лукашенко в СИЗО КГБ - ред.).

В ближайшее время есть реальная возможность освободить политзаключенных. Это зависит от наших усилий.

Выводы: наращиваем сопротивление по всем фронтам; усиливаем уличное давление; сохраняем единство и позитивный настрой.

Наши ближайшие цели: демонтаж диктатуры, свободные выборы на всех уровнях, люстрация преступников!

Жыве Беларусь!

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