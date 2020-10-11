Медики назвали ежедневные привычки, которые укрепляют иммунитет к COVID-19 2 11.10.2020, 9:27

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Это важно делать в условиях пандемии.

Вирусные заболевания – неприятели, с которыми мы сталкиваемся каждую осень. С началом холодного сезона количество ОРВИ выросло в разы, особенно в условиях пандемии коронавируса.

Вот почему вопрос укрепления иммунитета считается одной из главных повесток дня.

Ежедневные ритуалы, которые помогут поддержать иммунитет, перечислил Golos.

Сон

Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Это поможет контролировать время, отведенное на сон, и нормализует ваши биологические часы. Ешьте продукты, в состав которых входит магний (орехи, бобы, шпинат): это вещество необходимо для выработки «сонного гормона» – мелатонина и способствует расслаблению во время сна. Перед сном не забывайте проветривать помещение, ведь порция кислорода необходима для крепкого засыпания.

Контроль над стрессом

Не тратьте энергию на пустые переживания и тревожные мысли о будущем. Больше медитируйте, занимайтесь йогой и дыхательными практиками. Также попробуйте отказаться от кофе во второй половине дня и замените его травяным чаем, отваром ромашки или мяты. Это не только снизит стресс, но и укрепит иммунитет. И не забывайте благодарить себя за каждый прожитый день.

Активность

Берегите себя: не перегружайте в спортзале и не увлекайтесь силовыми тренировками. Если же вы не ходите на фитнес, то выделяйте хотя бы 30 минут в день на пешие прогулки. Таким образом вы будете держать мышцы в тонусе, а также успокоите нервную систему и укрепите иммунитет. Если же ваша работа предполагает длительное нахождение за столом, возьмите за привычку делать перерывы и проходить несколько кругов по комнате.

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