«Внутри вертикали Лукашенко начались тревожные процессы»5
- 11.10.2020, 9:38
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Узурпатор оказался в чрезвычайно отчаянной ситуации.
Политической обозреватель Александр Класковский написал в своем телеграм-канале о странном «круглом столе», который прошел вчера в СИЗО КГБ.
– Да, как бы ни бравировал Лукашенко, а суровые обстоятельства его прижали. Это бесспорный вывод по факту его сенсационной встречи с Виктором Бабарико и другими политзаключенными в следственном изоляторе КГБ. А вот какую игру начал этим пиаровским ходом правитель, всегда думающий лишь о сохранении своей власти, пока можно только предполагать.
Зная по долгому горькому опыту, что плюрализмом и гуманизмом система Лукашенко никогда не блистала, остается сделать вывод, что правитель оказался в чрезвычайно отчаянной ситуации.
Прежде всего дали свой результат упрямые мирные протесты невиданного масштаба. Их увидел весь мир. Не считаться с ними уже невозможно.
Требуя освобождения политзаключенных и диалога с обществом, Евросоюз впервые в истории объявил Лукашенко нелегитимным правителем. Вдобавок свара с Западом ослабляет позиции Лукашенко на восточном фронте. А Кремль хоть и подставил плечо в критический момент после выборов, но, преследуя свой интерес, тоже начинает поджимать союзника, оказавшегося в как никогда уязвимой позиции.
Похоже на то, что и внутри вертикали Лукашенко начались тревожные для него процессы. Наконец, все более плачевны экономические перспективы.
Все эти факторы и заставляют правителя вставать на горло своим амбициям, идти в тюрьму на разговор с теми, кого сам же туда и велел законопатить.
Но что бы ни хотел Лукашенко показать этим походом в СИЗО — прежде всего показал, что как никогда слаб.
Напомним, что сегодня в 14:00 в Беларуси пройдет Марш Гордости.
Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.
От количества людей на Марше во многом будет зависеть, как будут развиваться дальнейшие события в Беларуси.
14:00, Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.