Белгидромет: Сегодня - отличная погода для борьбы с диктатурой, все на улицы! 11.10.2020, 9:59

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Фото: «Наша Ніва»

Официальный сайт государственной метеослужбы призвал выйти на Марш Гордости.

На официальном сайте Белгидромета meteo.by появились призывы выходить сегодня на улицы и продолжать сопротивление.

Об этом сообщает телеграм-канал белорусских кибер-партизан.

Напомним, что сегодня в 14:00 в Беларуси пройдет Марш Гордости.

Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.

От количества людей на Марше во многом будет зависеть, как будут развиваться дальнейшие события в Беларуси.

14:00, Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.

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