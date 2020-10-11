Максим Кац: К победе приведет массовый и настойчивый протест всех белорусов 11.10.2020, 10:23

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Фото: svaboda.org

Лукашенко показал, что уже не способен контролировать ситуацию.

Российский видеоблогер Максим Кац, который активно комментирует события в Беларуси, написал в своем телеграм-канале:

— Вчера Лукашенко посетил СИЗО «Володарка» и встретился с репрессированными, чтобы якобы обсудить с ними поправки в Конституцию. Но на содержание разговора не стоит обращать никакого внимания, т.к он проходил попросту не на равных: с одной стороны — политзаключенные, а с другой — человек, от которого зависит, доживут ли те до утра. Будет большой ошибкой воспринимать этот шаг отчаяния как реальную альтернативу.

Лукашенко чувствует, что безнаказанные прогулки граждан по улицам — это реальная угроза, гасить которую надо любой ценой, в том числе и сменой дискурса. Куда важнее само событие, ведь оно показало неспособность Лукашенко контролировать ситуацию и его желание пойти на торг. Еще вчера эти люди были врагами государства, по словам самого Лукашенко, а сегодня он с ними уже обсуждает Конституцию.

Все это — достижение последовательного и массового протеста, это признание, что силовой ресурс просто исчерпал себя. Виктору Бабарико, Виталию Шклярову, всем политзаключенным и всем гражданам поможет не «подобревший» от отчаяния Лукашенко, который «готов на переговоры» (он готов на них только в свою пользу), а ровно то, что его к этому привело — массовый и последовательный протест.

Настойчивый протест, включающий в себя все общество, — вот что ведет к победе.

Напомним, что сегодня в 14:00 в Беларуси пройдет Марш Гордости.

Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.

От количества людей на Марше во многом будет зависеть, как будут развиваться дальнейшие события в Беларуси.

14:00, Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.

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