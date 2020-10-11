Ученые назвали «единственный» симптом коронавируса 11.10.2020, 10:56

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COVID-19 способен принимать разные формы.

Симптомы коронавируса включают высокую температуру, новый кашель, потерю обоняния и вкуса – все это требует, чтобы человек ушел на самоизоляцию и прошел тест на инфекцию. Но ковид, как известно, способен принимать разные формы и не иметь выраженную симптоматику – его единственным признаком может оказаться кожное поражение, об этом информирует Британская ассоциация дерматологов (BAD), пишет healthinfo.ua.

Изданию Express ее специалисты рассказали, что у некоторых пациентов с коронавирусом наблюдалась сыпь, известная как вирусная экзантема.

Вирусная экзантема – это тип сыпи, которая обычно связана с вирусной инфекцией, характеризуется появлением множества красноватых пятен или бугорков на теле, зачастую симметричных. Ее разновидности включают корь, краснуху, ветряную оспу.

«В случае коронавируса пациенты могут обнаружить участки красной кожи и сыпи по всему телу, и это может быть единственным предупреждающим признаком их инфекции», - сообщили дерматологи.

Кроме того, коронавирусом может быть вызвана новая папулезная или везикулярная сыпь, которая часто возникает в местах кожных складок и может вызывать сильный зуд. Другой кожный сигнал инфекции – уртикарные высыпания, похожие на крапивницу, также зудящие, появляющиеся на на ладонях и туловище..

Медики рекомендуют внимательно относиться к своему состоянию и не оставлять без внимания любые изменения, происходящие с телом. По их словам, кожный признак ковида может означать высокий риск тяжелого течения болезни, осложнений и летального исхода.

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