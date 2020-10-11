«Сегодня я и вся моя семья идем на Марш Гордости» 11.10.2020, 11:23

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Сильное письмо от жительницы Минска.

Сильное письмо от читательницы из Минска опубликовал телеграм-канал «Баста!»:

«Добрый день! Я никогда не интересовалась политикой, думала, что от меня все равно ничего не зависит. Но этот год стал переломным для меня, и для всех белорусов.

Государство плюнуло нам в лицо, замалчиванием ковида, уголовными делами против кандидатов в президенты и активистов, бессовестными «80%», в которые сами не верят.

Нельзя продолжать оставаться в стороне, нельзя позволить и дальше издеваться над нами, и кормить эту «власть». Сегодня, я и вся моя семья идем на Марш Гордости, потому что мы гордый народ! И победа за нами!» - пишет она.

Напомним, что сегодня в 14:00 в Беларуси пройдет Марш Гордости.

Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.

От сегодняшнего Марша во многом будет зависеть, как будут развиваться дальнейшие события в Беларуси.

14:00, Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.

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