«Сегодня я и вся моя семья идем на Марш Гордости»
- 11.10.2020, 11:23
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Сильное письмо от жительницы Минска.
Сильное письмо от читательницы из Минска опубликовал телеграм-канал «Баста!»:
«Добрый день! Я никогда не интересовалась политикой, думала, что от меня все равно ничего не зависит. Но этот год стал переломным для меня, и для всех белорусов.
Государство плюнуло нам в лицо, замалчиванием ковида, уголовными делами против кандидатов в президенты и активистов, бессовестными «80%», в которые сами не верят.
Нельзя продолжать оставаться в стороне, нельзя позволить и дальше издеваться над нами, и кормить эту «власть». Сегодня, я и вся моя семья идем на Марш Гордости, потому что мы гордый народ! И победа за нами!» - пишет она.
Напомним, что сегодня в 14:00 в Беларуси пройдет Марш Гордости.
Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.
От сегодняшнего Марша во многом будет зависеть, как будут развиваться дальнейшие события в Беларуси.
14:00, Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.