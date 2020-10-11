Прощай, кавторанг!10
- Андрей Санников
- 11.10.2020, 11:32
- 6,883
В истории свободной Беларуси его имя уже вписано золотыми буквами.
Уже совсем скоро память о Валерии Алексеевиче Щукине будет увековечена в названиях улиц и площадей, где без него не обходились ни одни протесты, пока он мог.
В истории свободной Беларуси его имя уже вписано навечно золотыми буквами. Он был примером реальной, а не бумажной правозащиты.
На протестах у него была отчаянная «фишка»: он всегда вставал, как бы жестко его ни сбивали с ног. А еще он добровольно не ходил в автозак, и ментам приходилось его носить на руках.
Депутат последнего парламента до узурпации власти Лукашенко, Верховного Совета Беларуси 13-го созыва, Щукин не признавал «кабинетной» борьбы с режимом. Предпочитал отстаивать свои права на акциях протеста и в тюрьмах.
Все зеки Беларуси, не только политические, благодарны Валерию Щукину за то, что он «страдал за общее, за людское».
Валерий Алексеевич почему-то долгое время подчеркивал, что он коммунист. Не то, чтобы верил, но, видимо, считал, что присягнул своему коммунистическому прошлому. Это никак не мешало ему участвовать в протестах под бел-чырвона-белым стягом, носить национальную символику.
Он то ли в шутку, то ли всерьез говорил: «А давайте на советском красном флаге добавим две узенькие белые полоски, сверху и снизу. Постепенно белые полоски будут расширяться, а красная сужаться, и мы получим желаемое».
Последний раз его брутально задерживали на День Воли 25 марта 2017 года, били, отвезли в Заводское РУВД, приказали стать лицом к стене.
Будто не знали, с кем имели дело. «Как офицер, спиной к врагам не поворачиваюсь», - отчеканил Щукин.
Светлая память Герою!
Андрей Санников, «Фейсбук»