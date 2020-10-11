Прощай, кавторанг! 10 Андрей Санников

11.10.2020, 11:32

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Валерий Щукин

Фото: «Радыё Свабода»

В истории свободной Беларуси его имя уже вписано золотыми буквами.

Уже совсем скоро память о Валерии Алексеевиче Щукине будет увековечена в названиях улиц и площадей, где без него не обходились ни одни протесты, пока он мог.

В истории свободной Беларуси его имя уже вписано навечно золотыми буквами. Он был примером реальной, а не бумажной правозащиты.

На протестах у него была отчаянная «фишка»: он всегда вставал, как бы жестко его ни сбивали с ног. А еще он добровольно не ходил в автозак, и ментам приходилось его носить на руках.

Депутат последнего парламента до узурпации власти Лукашенко, Верховного Совета Беларуси 13-го созыва, Щукин не признавал «кабинетной» борьбы с режимом. Предпочитал отстаивать свои права на акциях протеста и в тюрьмах.

Все зеки Беларуси, не только политические, благодарны Валерию Щукину за то, что он «страдал за общее, за людское».

Валерий Алексеевич почему-то долгое время подчеркивал, что он коммунист. Не то, чтобы верил, но, видимо, считал, что присягнул своему коммунистическому прошлому. Это никак не мешало ему участвовать в протестах под бел-чырвона-белым стягом, носить национальную символику.

Он то ли в шутку, то ли всерьез говорил: «А давайте на советском красном флаге добавим две узенькие белые полоски, сверху и снизу. Постепенно белые полоски будут расширяться, а красная сужаться, и мы получим желаемое».

Последний раз его брутально задерживали на День Воли 25 марта 2017 года, били, отвезли в Заводское РУВД, приказали стать лицом к стене.

Будто не знали, с кем имели дело. «Как офицер, спиной к врагам не поворачиваюсь», - отчеканил Щукин.

Светлая память Герою!

Андрей Санников, «Фейсбук»

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