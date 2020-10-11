Легендарная Наталья Новожилова пришла на помощь гандбольному клубу «Витязь» 2 11.10.2020, 11:36

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Фото: ГК «Витязь-Леон»

Хозяйка фитнес-клуба «Багира» высказалась за перемены в Беларуси.

После выражения солидарности с арестованной баскетболисткой Еленой Левченко гандбольный клуб «Витязь» сначала сняли с чемпионата страны, а затем лишили места для тренировок. Помочь спортсменам вызвалась легендарный фитнес-тренер Наталья Новожилова — она дала возможность заниматься физподготовкой в своем фитнес-центре «Багира». Всю эту неделю команда тренируется там, а сама Наталья дала клубу комментарий, в котором обозначила свою позицию по тому, что происходит в стране, сообщает tut.by.

— Я спортсменка, мастер спорта по гимнастике, занимаюсь с семи лет. Я прекрасно знаю, что спортсмена нельзя лишать того, что любит его тело, того, чем он живет и чем дышит.

Как только я узнала о ситуации, сразу же ответила на просьбу помочь ребятам, которым нужно поддерживать форму. Это было просто решение. Поддерживаю любые светлые меры. В нашем зале ждут всех: от эстрадных артистов до ребят из хосписа. Помощь нуждающимся — большая честь.

Тем более многих гандболистов я знаю. Со многими мы видимся на маршах по воскресеньям. Рада видеть людей, которые активно отстаивают свою позицию. Я вижу, что их мир не заканчивается словами «было бы что поесть» и «лишь бы не было войны».

Наше общество никогда не было готово к активному гражданскому участию. В Советском Союзе за нас все решали партия и комсомол. Пока ничего не изменилось. Нами руководит выходец из той же системы, теми же методами. Руководство страны до сих пор не может выйти из этой системы, оно хочет выбирать за нас, решать за нас и думать за нас.

Но общество выросло. Наша молодежь путешествует по миру и видит, что в других странах многие вещи работают лучше. Теперь есть доступ к различным источникам информации. Образованные люди могут делать собственные выводы вместо того, чтобы слепо верить тому, что говорится свыше.

Выборы и все, что произошло после них, были последней каплей. Пытки и издевательства ненормальны. Я воспринимаю это так, как будто они избивали моего сына, убивали моего сына.

Общество возмущено. Оно жаждет свободы, правды, мира. Постепенно, по-своему, без намеков с Запада или Востока, мы построим свою страну.

Игроки «Витязя» совершили поступок. Желаю ребятам единства в это непростое время. Вы не должны сомневаться в правильности того, что делаете. Сейчас уничтожают лучших из нас. Стоять в стороне нельзя.

Я также желаю клубу найти игровой зал. Прошу всех, кто может помочь, сделать это! — сказала Наталья Новожилова.

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