Ученые обнаружили в Китае загадочный дворец эпохи Тан
- 11.10.2020, 11:59
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Здание было построено с использованием самых передовых для того времени технологий.
В КНР найдены руины величественного дворца династии Тан. Открытие сделала на северо-западе страны группа ученых из Института археологии Шэньси, пишет lenta.ua.
Остатки дворца датируются 618-907 годами нашей эры. Они были обнаружены на археологическом участке Чаоюань и получили название Чаоюаньский павильон. Найденные сооружения являются частью древнего дворца Хуацин. Ученые считают, что это один из главных императорских дворцов, расположенных на горе Лишань в Сиане, древней китайской столице. Археологические работы на данном месте проводятся уже третий год. За это время специалистам удалось узнать многое о методах строительства и об использованных в нем материалах, а также воссоздать архитектуру масштабного строения.
По словам археолога, Сина Фулайа, на данный момент это единственное открытое многоэтажное здание династии Тан. Оно было построено с использованием самых передовых для того времени технологий. Павильон Чаоюань пережил подъем и упадок империи Тан, а также ее полный крах и передачу власти династии Северной Сун, при которой дворец перестраивали. Вторая реконструкция пришлась на династию Юань.