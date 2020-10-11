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Павел Латушко: Давайте усиливать давление на шатающийся режим

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  • 11.10.2020, 12:35
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Павел Латушко: Давайте усиливать давление на шатающийся режим

Сегодня - очень важный день.

Бывший белорусский дипломат Павел Латушко в своем телеграм-канале обратился к белорусам накануне Марша Гордости:

— Друзья!

Сегодня — воскресенье. День, когда голос белорусов звучит особенно громко и отчетливо.

Вчера власть сделала первый шаг. Но я хочу попросить вас воспринимать встречу с политзаключенными адекватно, без иллюзий. Режим торгуется с народом. Он готов на незначительные подвижки ради того, чтобы удержаться. Не ведитесь! Не верьте! Не очаровывайтесь раньше времени.

Эти действия — очередная попытка сбить протест, успокоить народ, отвлечь внимание.

Поэтому наш с вами план на сегодня — ответить режиму. Наши мирные многочисленные марши создают ему катастрофические сложности. И чем вас больше — тем ему сложнее забалтывать своих чиновников, которые все яснее понимают: финал близок, и придется ответить за все. Давайте усиливать давление на шатающийся режим, чтобы он наконец рухнул.

Победа близка!

Напомним, что сегодня в 14:00 в Беларуси пройдет Марш Гордости.

Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.

От сегодняшнего Марша во многом будет зависеть, как будут развиваться дальнейшие события в Беларуси.

14:00, Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.

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