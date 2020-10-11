Новый премьер Кыргызстана: Президент уйдет в отставку через 2-3 дня 1 11.10.2020, 12:48

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Фото: AFP

Политик заявил, что в стране должны быть назначены новые парламентские выборы.

Садыр Жапаров, который днем 10 октября был назначен депутатами парламента новым премьер-министром Кыргызстана, сделал несколько заявлений, которые касаются президента Сооронбая Жээнбекова и бывшего замглавы таможни Кыргызстана Раимбека Матраимова, сообщает currenttime.tv.

Жапаров рассказал, что встречался с президентом Жээнбековым и тот пообещал покинуть свою должность "после избрания премьер-министра в течение 2-3 дней".

Сам Жээнбеков ранее говорил, что готов уйти в отставку, лишь когда "страна встанет на путь законности".

"Должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений. Чтобы легитимизировать назначение нового премьер-министра и членов правительства, необходимы постановление Жогорку Кенеша и указ президента. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики", – заявил он.

Жапаров также сказал, что скандально известный экс-зампредседателя Гостаможенной службы Раимбек Матраимов, который был фигурантом нескольких журналистских расследований о коррупции на таможне, находится в розыске.

"По моим данным, сейчас он в розыске. Его ищут", – сказал Жапаров.

Десятого октября депутаты парламента 6-го созыва собрались на внеочередное заседание в госрезиденции "Ала-Арча" и избрали Садыра Жапарова новым премьером Кыргызстана. Кандидатура, как сообщил первый вице-спикер Мирлан Бакиров, была одобрена единогласно. В начале заседания было заявлено, что в зале присутствует 51 депутат, а еще 10 депутатов передали доверенности. Таким образом, кворум, необходимый для принятия решения, был собран (для него нужна треть депутатов от 120).

Это уже второе "избрание" Жапарова премьером: ранее то же самое произошло на заседании депутатов 6 октября. Но на том заседании кворум не был собран.

В Кыргызстане 4 октября прошли выборы в парламент. Согласно официальным итогам, убедительную победу на них одержали две пропрезидентские партии, возглавляемые выходцами с юга страны, а почти все оппозиционные партии, в том числе возглавляемые выходцами с севера, не попали в парламент.

После оглашения итогов выборов в стране начались массовые протесты, которые привели к политическому кризису. В ночь на 6 октября демонстранты заняли Белый дом, в котором заседает парламент и находится аппарат президента, а также здание ГКНБ, и освободили нескольких политиков, на которых были заведены уголовные дела после прихода к власти президента Сооронбая Жээнбекова.

Жээнбеков протесты расценил как "попытку захвата власти" и заявил, что остается легитимным президентом. В Бишкеке был объявлен режим чрезвычайного положения и введены войска. Представители Генштаба Кыргызстана подтвердили, что на всех въездах в Бишкек установлены блокпосты, где военные "будут следить за выполнением требований режима чрезвычайного положения и соблюдением правопорядка".

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