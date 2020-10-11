«Сколько людей сегодня вспоминают его» 4 Любовь Лунева

11.10.2020, 13:29

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Фото: «Радыё Свабода»

Жизнь Валерия Щукина была сплошной борьбой.

Не верится, что не будет больше Валерия Щукина... В конце 90-х он был всегда впереди колонны демонстрантов. Если кого-то задерживали, судили, то в списках был Щукин. Не было в городе ни одного мента, который не знал бы его в лицо.

Многие оппозиционеры спорили с ним, причиной тому его коммунистические взгляды, обвиняли в консерватизме.

Щукин был частым гостем в моем доме. Дни рождения, другие праздники. Всегда шутили за столом, что я сижу между двумя двойными тезками - Валерием Алексеевичем Фадеевым и Валерием Алексеевичем Щукиным. Однажды Щукин пришел на 20 минут раньше назначенного времени, когда я панике носилась , накрывая стол. Говорю: "Ой, вот банка икры, а масла-то нет! ". Щукин побежал в "Дары природы" через дорогу. Был такой магазин около к-ра "Мир".

Тут уже остальные гости стали собираться. Открыли икру и тут приходит Щукин и протягивает пачку. Разворачиваю ярко-зеленую фольгу в цветочки и вижу кусок нежно розового цвета с сильнейшим запахом... земляничного мыла.

- Что это?

- Как что? Масло. Фруктовое. Я подумал: "А чего собственно брать именно сливочное? Это же оригинальней будет"

В.А. Фадеев расхохотался: "Ну кто после этого будет укорять Щукина в том, что он консерватор? Щукин экпериментатор".

Вспоминаются какие-то смешные истории почему-то.

Но... Моя подруга Таня Вардомская была его адвокатом. Она часто спорила с ним. Отчитывала после процесса: "Я вам что сказала? Вы зачем это выдали? Кто вас просил?!!". Иногда в сердцах говорила: "А смысл вас защищать? Вы же опять начнете гнуть свою линию. И толку, что я тут с вами договорилась?". Но все продолжалось. И однажды Таня перед Новым годом улетела на отдых и в первый же день там... умерла…

Пришли коллеги в ритуальный зал. Все были в шоке от того, что такая яркая успешная женщина внезапно ушла из жизни. Объявили гражданскую панихиду. Все молчат. И тут пришел Щукин. Многие его украдкой рассматривали. Он начал говорить. Сначала совсем тихо, потом громче и... все заплакали... Таких теплых слов и столько благодарности я никогда не слышала.

Жизнь Валерия Щукина была сплошной борьбой и преодолением трудностей. Это он добился, чтобы на Окрестина начали соблюдать хоть какие-то правила. Это он добился, чтобы в СИЗО начали лечить зубы. Это он сказал ментам, что сам на Окрестино не пойдет и они его носили...

Сколько людей сегодня вспоминают его. И все только добрым словом. Светлая память!

Любовь Лунева, «Фейсбук»

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