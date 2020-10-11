Белорусам напомнили об их Героях 11.10.2020, 13:44

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Листовки появились во многих районах Минска.

Минчане напомнили гражданам о политических заключенных перед Маршем Гордости.

По всему городу появились листовки с фотографиями Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Андрея Войнича и других узников совести, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Напомним, что сегодня в 14:00 в Беларуси пройдет Марш Гордости.

Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.

От сегодняшнего Марша во многом будет зависеть, как будут развиваться дальнейшие события в Беларуси.

14:00, Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.

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