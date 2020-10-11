Белорусам напомнили об их Героях
- 11.10.2020, 13:44
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Листовки появились во многих районах Минска.
Минчане напомнили гражданам о политических заключенных перед Маршем Гордости.
По всему городу появились листовки с фотографиями Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Андрея Войнича и других узников совести, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Напомним, что сегодня в 14:00 в Беларуси пройдет Марш Гордости.
Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.
От сегодняшнего Марша во многом будет зависеть, как будут развиваться дальнейшие события в Беларуси.
14:00, Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.