Жители Бреста встали в цепь солидарности перед Маршем Гордости
- 11.10.2020, 14:35
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Фотофакт.
Сегодня в Беларуси пройдет Марш Гордости.
Жители Бреста встали в цепь солидарности перед Маршем Гордости, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Ряд оппозиционных политиков и Telegram-каналов призвали белорусов выйти на улицы своих городов.
От сегодняшнего Марша во многом будет зависеть, как будут развиваться дальнейшие события в Беларуси.
14:00, Минск - площадь и проспект Независимости, Немига, Стела. По всей стране - в центрах городов.