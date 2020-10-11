Лукашисты с особой жестокостью подавляют протесты

Лукашисты с особой жестокостью подавляют протесты5
- 11.10.2020, 17:14
- 4,963
Свидетельства для Гаагского трибунала над преступниками против человечности.
Сегодня в Минске собрался Марш Гордости. Не успев собраться, каратели начали брутально разгонять людей возле Стелы.
В разных частях центра города сформировалось несколько колонн Марша. Самая массовая двинулась в сторону станции метро Пушкинская, но и там на них напали силовики. Людей разгоняли с применением водометов и свето-шумовых гранат.
В Минске и других городах во время сегодняшней акции сторонников перемен задержано около тридцати сотрудников СМИ.
Так Лукашенко решил проводить переговоры.