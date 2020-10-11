Какой будет погода в понедельник

Какой будет погода в понедельник1
- 11.10.2020, 18:10
- 1,385
Дожди ожидаются на большей части территории Беларуси 12 октября.
Ночью и утром 12 октября на большей части территории Беларуси ожидаются дожди, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет облачно с прояснениями. Днем в отдельных районах - кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем — 12-18.